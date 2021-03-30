В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились более 2 тыс. человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 2 146 новых случаев заражения COVİD-19, выздоровели 838, скончались 25 человек, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

В целом на сегодня в Азербайджане выявлены 259 476 случаев заражения COVID-19. Из этого числа 237 338 человек вылечились, 3 538 – скончались. Продолжается лечение 18 600 активных больных.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведены 14 099 тестов, а в целом за все время пандемии – 2 858 773 теста.

(Текст: Турал Гараджаев)