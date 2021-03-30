Для Азербайджана будет выделено более чем 218 тыс. доз вакцины Pfizer-BioNTech
БАКУ /Trend/ - В течение восьми недель для Азербайджана будет выделено 218 790 доз вакцины Pfizer-BioNTech.
Как сообщает во вторник Trend, об этом в ходе встречи в формате видеоконференции с председателем Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) Азербайджана Зауром Алиевым сказала главный менеджер GAVI (Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации) по коммуникациям Рози Гривз.
По ее словам, учитывая эпидемиологическую ситуацию в Азербайджане и то, что он был среди первых стран, которые начали проводить вакцинацию против коронавирусной инфекции, а также нехватку препарата на начальном этапе, поставка вакцин в Азербайджан запланирована на апрель.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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