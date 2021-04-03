По поручению Президента Ильхама Алиева в Шуше продолжаются восстановительные работы
БАКУ /Trend/ - По поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Шуше продолжаются восстановительные работы, сообщили в субботу Trend в Межведомственном центре, функционирующем при Координационном штабе по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации азербайджанских территориях.
В настоящее время ведутся проектные работы в сфере восстановления и реконструкции города в соответствии с принципами градостроительства. Кроме того, в Шуше осуществляется снос некоторых зданий, непригодных для проживания, с истекшим сроком эксплуатации и находящихся в аварийном состоянии.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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