По поручению Президента Ильхама Алиева в Шуше продолжаются восстановительные работы

БАКУ /Trend/ - По поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Шуше продолжаются восстановительные работы, сообщили в субботу Trend в Межведомственном центре, функционирующем при Координационном штабе по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации азербайджанских территориях.

В настоящее время ведутся проектные работы в сфере восстановления и реконструкции города в соответствии с принципами градостроительства. Кроме того, в Шуше осуществляется снос некоторых зданий, непригодных для проживания, с истекшим сроком эксплуатации и находящихся в аварийном состоянии.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)