Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки от коронавируса вакцинированы 34 344 человека.
Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана, первая доза вакцины за сутки была введена 20 459, вторая – 13 885 гражданам.
В целом по стране уже вакцинирован 982 291 человек. Из них первую дозу препарата получил 611 471 человек, вторую – 370 820.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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