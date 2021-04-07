Бакинский поселок Бибиэйбат может быть включен в туристический маршрут - репортаж Trend TV

БАКУ /Trend/ - Бакинский поселок Бибиэйбат в будущем может быть включен в туристический маршрут.

Как сообщает в среду Trend, проводимые с прошлого года работы по реконструкции полностью изменили облик поселка. В том числе здесь обновлены дорожное покрытие, фасады домов, заменены линии коммуникаций и проведены многие другие работы.

Напомним, что работы по благоустройству и реконструкции ведутся и в других поселках Баку - Балаханы, Амирджане, Рамане и др.

(Автор: Джейхун Алекберов. Редактор: Натаван Эфендиева)