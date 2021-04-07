Единственный путь победить COVİD-19 - это массовая вакцинация - азербайджанский депутат

БАКУ /Trend/ - Единственный путь победить COVİD-19 - это массовая вакцинация населения.

Об этом в среду сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Азер Бадамов.

По его словам, ВОЗ неоднократно приводила Азербайджан в пример другим странам в вопросах проведения эффективных мер по борьбе с COVİD-19, а также в связи со вкладом Азербайджана, вносимом в глобальном масштабе в борьбу с пандемией.

"В Азербайджане активно идет процесс вакцинации коронавируса, государство создало для этого все условия, и очень жаль, что некоторые относятся к вакцинации с сомнением. Эти люди должны понимать, что альтернативы вакцинации нет. Через какое-то время вакцинированным может быть разрешен въезд в другие страны. Кроме того, в случае ужесточения карантина они могут быть освобождены от SMS-разрешений ввиду малого риска заражения, а также легкого течения болезни, даже если они заразятся. Если мы хотим вернуться к нормальной жизни, то обязательно должны пройти вакцинацию», - сказал Бадамов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)