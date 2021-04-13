Армяне совершили экологический террор на оккупированных землях Азербайджана - минэкологии

ДЖЕБРАИЛ /Trend/ - Армяне во время оккупации азербайджанских земель совершили на них экологический террор.

Об этом сказал журналистам замминистра экологии и природных ресурсов Азербайджана Фирдовси Алиев, сообщает во вторник Trend.

По его словам, Джебраильский район годами подвергался экологическому террору, так же как и другие азербайджанские территории.

«На въезде в Джебраильский район находился тутовый сад, разбитый на площади 12 гектаров. Он был создан в 1970 году для развития шелководства. До оккупации Джебраильский район производил 20 тонн коконов тутового шелкопряда в год. Армяне уничтожили этот сад, сожгли его. До оккупации Губадлинский район производил 70, Зангиланский – 98, Джебраильский – 240 тонн коконов тутового шелкопряда в год», - сказал Алиев.

Он отметил, что необходимо проинформировать мировое сообщество об этом экологическом терроре.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)