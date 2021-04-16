Завтра в Азербайджане будет до 28 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Азербайджане ожидается до 28 градусов тепла, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.

В Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков, умеренный юго-западный ветер.

На Абшеронском полуострове ночью ожидаются 10-13, днем - 17-22 градуса тепла, в Баку ночью - 11-13, днем - 19-21 градус тепла.

Атмосферное давление понизится с 765 до 762 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-80%, днем - 50-55%.

На некоторых горных территориях страны завтра днем ожидаются кратковременные грозовые дожди, град. Ночью и утром местами туман, западный ветер местами будет усиливаться.

Ночью - 9-14, днем - 23-28 градусов тепла, в горах ночью - 5-10, в высокогорье - до 2 градусов тепла, днем 12-17, местами до 20 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)