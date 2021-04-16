В Азербайджане более 18 тыс. школьников сдали выпускные экзамены
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 16 апреля прошли очередные выпускные экзамены, в которых приняли участие 18 367 учащихся 11-х классов средних общеобразовательных школ.
Как сообщает в пятницу Trend, выпускные экзамены были организованы Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ) в Бинагадинском, Низаминском, Сабаильском, Сураханском районах Баку, в Низаминском районе Гянджи, Агджебединском, Агстафинском, Астаринском, Огузском, Шамахинском, Саатлинском районах и в Сумгайыте.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)
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