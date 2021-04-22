Арестован главврач модульного госпиталя Медцентра МЧС Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В Баку за незаконные действия арестован главврач госпиталя модульного типа Медицинского центра МЧС Азербайджана Имран Алиага оглу Агаев, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Генеральную прокуратуру Азербайджана.