Арестован главврач модульного госпиталя Медцентра МЧС Азербайджана
БАКУ /Trend/ - В Баку за незаконные действия арестован главврач госпиталя модульного типа Медицинского центра МЧС Азербайджана Имран Алиага оглу Агаев, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Генеральную прокуратуру Азербайджана.
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