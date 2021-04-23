Вакцинация журналистов от COVID-19 в Азербайджане продолжится с 26 апреля

БАКУ /Trend/ - 26 апреля в Совете печати Азербайджана будет продолжена вакцинация журналистов от коронавируса (COVID-19), сообщает в пятницу Trend со ссылкой на совет.

До настоящего времени вакцину получили до 200 журналистов. В Совет печати дополнительно поступило более 150 обращений по вопросу вакцинации.

СМИ должны отправить в совет список сотрудников старше 18 лет, которые не прошли вакцинацию.

Список должен быть представлен на официальном бланке редакции и заверен печатью. В нем необходимо указать ФИО журналиста, его место рождения, реквизиты удостоверения личности (серия, номер и fin-код), контакты (номер городского и мобильного телефона).

Контактное лицо в Совете печати - Эвез Рустамов. Телефоны: (012) 441 35 30; (050) 206 96 02.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)