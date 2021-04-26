МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидаемой нестабильной погодой

БАКУ /Trend/ - МЧС Азербайджана предупредило граждан в связи с нестабильной погодой, ожидающейся 27-28 апреля, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ведомство.

Ранее сегодня Национальный центр гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов предупредил, что в ближайшие два дня погода на территории страны изменится, в частности, ожидается сильный ветер.

В этой связи министерство по чрезвычайным ситуациям рекомендует гражданам не покидать место жительства в такую погоду без крайней необходимости.

Ведомство также призвало не стоять в ветреную погоду рядом с легкими конструкциями и временными строениями, рекламными щитами, опорами ЛЭП и высокими деревьями.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)