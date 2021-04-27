Минобразования Азербайджана создало онлайн-услугу для вопросов в связи с приемом в I класс

БАКУ /Trend/ - Министерство образования Азербайджана создало онлайн-услугу для вопросов в связи с приемом в I класс, сообщает во вторник Trend со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что посредством «Виртуального гида» будут даны ответы на все интересующие вопросы по приему в первый класс.

Эта услуга размещена на сайте министерства в рубрике «Вопрос-ответ» (https://edu.gov.az/az/faq)

Напомним, что сегодня с 11:00 часов стартовала онлайн-регистрация заявлений родителей (законных представителей) по приему детей в первый класс на следующий учебный год.

Выбрать школу можно будет с 29 апреля.

Прием проводится на портале www.mektebeqebul.edu.az

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)