В Азербайджане будет создан Балакен-Загатальский биосферный резерват

ФИЗУЛИ /Trend/ - При поддержке Германского федерального фонда окружающей среды на базе Загатальского государственного заповедника будет создан Балакен-Загатальский биосферный резерват.

Об этом сказал журналистам заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Вугар Керимов, сообщает в среду корреспондент Trend.

По его словам, статус резервата будет выше, чем у заповедника, но ниже, чем у национального парка.

"Территория резервата охватит высокогорные массивы Загатальского и Балакенского районов", - сказал Керимов.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)