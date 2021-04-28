В Азербайджане будет создан Балакен-Загатальский биосферный резерват
ФИЗУЛИ /Trend/ - При поддержке Германского федерального фонда окружающей среды на базе Загатальского государственного заповедника будет создан Балакен-Загатальский биосферный резерват.
Об этом сказал журналистам заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Вугар Керимов, сообщает в среду корреспондент Trend.
По его словам, статус резервата будет выше, чем у заповедника, но ниже, чем у национального парка.
"Территория резервата охватит высокогорные массивы Загатальского и Балакенского районов", - сказал Керимов.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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