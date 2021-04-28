Так называемые "парковщики" не имеют к БТА никакого отношения - глава Агентства

БАКУ /Trend/ - Люди, которых называют "парковщиками", не имеют к Бакинскому транспортному агентству (БТА) никакого отношения. У них есть свои покровители.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал председатель правления БТА Вюсал Керимли.

По его словам, если на парковках, где работают эти люди, движимому имуществу граждан наносится ущерб, то его никто не компенсирует.

"До введения соответствующих тарифов в Баку ни о каком сборе средств за парковку не может быть и речи. БТА не выдавало никому никаких удостоверений. На таких парковках подходили и ко мне, и вопрос был решен в полиции", - сказал Керимли.

Глава БТА отметил, что цель заключается в привлечении инвестиций в строительство наземных и подземных парковок. Но без определения и расчета тарифов это невозможно.

"Пилотный проект по созданию парковки будет реализован на бывшей улице 6-й Параллельной в Баку. Там будет применена другая политика в связи с парковкой. После этого проект охватит центр Баку и прилегающие районы. Таким образом проблема с парковкой будет решена", - сказал Керимли.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)