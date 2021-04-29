Начинается регистрация в новую группу Школы управления проектами при Бакинской высшей школе нефти

БАКУ/Trend/ -Началась регистрация в новую группу Школы управления проектами (SPM) при Бакинской высшей школе нефти (БВШН).

Эта программа будет реализована совместно с Университетом Дьюка, одним из самых известных и престижных университетов мира.

Первое занятие состоится 21-23 мая 2021 года.

Что получат выпускники SPM?

- международный сертификат по 7 модулям, выдаваемый Университетом Дьюка

- международный сертификат “Foundational Certificate in Project Management”, выдаваемый Университетом Дьюка после завершения первых 3 модулей

- международный сертификат “Professional Certificate in Project Management”, выдаваемый Университетом Дьюка по окончании полного курса обучения

- выпускники, завершившие курс по всем модулям программы обучения, получат право ставить перед своими именами инициалы DCPM (Duke Certified Project Manager), наподобие PMP или PhD.

Программа обучения, разработанная на основе самых современных стандартов, позволит слушателям курса, наряду с приобретением новых знаний и систематизацией имеющихся знаний, повысить уровень знания английского языка.

Новая программа охватывает такие модули, как “Managing projects”, “Scheduling and cost control”, “Risk management”, “Agile&Lean”, “Project leadership”, “Management and communication”, “Contract management”, “Negotiations skills for project managers”, “PMP exam preparation”.

Контакты: 050-843-30-62

[email protected]

Нармин Ахмедова