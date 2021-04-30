В отдельные дни мая в Баку будет до 32 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В мае среднемесячная температура воздуха в Азербайджане будет близкой к климатической норме, местами несколько превышая ее, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Объем месячных осадков приблизится к климатической норме, местами превышая ее.

В начале первой декады мая на территории страны установится нестабильная погода, местами ожидаются грозовые дожди.

В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура воздуха прогнозируется на уровне 17-20 градусов, что близко и немного превышает норму. Ночью - 12-17, днем - 20-25, в отдельные дни - 27-32 градуса тепла.

Объем месячных осадков будет близок к норме, местами превышая ее (норма 18-21 мм).

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)