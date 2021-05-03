Хочу продемонстрировать хороший результат на Кубке мира в Баку – азербайджанская гимнастка Арзу Джалилова

БАКУ /Trend/ - Хочу продемонстрировать хороший результат на Кубке мира по художественной гимнастике в Баку. Об этом сказала Trend член сборной Азербайджана, участница предстоящих соревнований Арзу Джалилова.

"Подготовка к Кубку мира проходит плодотворно, тренировки очень интенсивные. В день тренируюсь около восьми часов, очень хочу продемонстрировать хороший результат. Впервые буду выступать на Кубке мира, который пройдет в Национальной арене гимнастики. До этого выступала только на юниорских турнирах, а в этот раз выйду на ковер в качестве сеньорки. Это очень волнительное чувство и огромная ответственность выступать на соревновании, проводимом в родной стране", - сказала Джалилова.

"В отличие от предыдущего соревнования – Кубка мира по художественной гимнастике в Ташкенте, в моей программе есть изменения. Надеюсь, что у меня все получится, буду стремиться выполнить программу с хорошим результатом. Для меня это важные соревнования, поэтому хочется, чтобы программа прошла гладко", - сказала она

По словам гимнастки, она и все члены команды очень рады, что было принято решение о проведении Кубка в Баку.

"Мы были очень рады, что разрешили провести Кубок мира. После того как узнали эту новость, стали тренироваться с еще большим энтузиазмом. Думаю, карантин нелегко дался спортсменам во всем мире. Мы, например, вначале тренировались дома. Было непривычно, сложно. К тому же дома нет необходимых условий, как в зале. С этим столкнулись спортсмены во всем мире. Сегодня нам нужно усиленно готовиться, чтобы на Кубке в Баку и на других предстоящих соревнованиях показать хороший результат", - добавила гимнастка.

7-9 мая 2021 года в Национальной арене гимнастики в Баку пройдет Кубок мира по художественной гимнастике. На Кубке мира Арзу Джалилова представит упражнения во всех четырех программах (с лентой, мячом, булавами, обручем).

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)