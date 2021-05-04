Банк Республика представил новый продукт «Digital Card» (ВИДЕО)

Банк Республика, придающий большое внимание развитию безналичных расчетов и инновациям в нашей стране, представил клиентам новый продукт «Digital Card».

«Digital Card»- это полноценная банковская карта платежной системы VISA, которая мгновенно активируется в приложении «Mobil Şöbə» Банка Республика и предназначена для оплаты товаров и услуг онлайн и посредством бесконтактных POS терминалов, благодаря функции NFC. Теперь пользователи приложения «Mobil Şöbə», как клиенты Банка Республика так и все пользователи приложения, смогут стать владельцами «Digital Card» не выходя из дома, одним касанием и абсолютно БЕСПЛАТНО.

Пользователи «Digital Card» смогут безопасно получить реквизиты карты непосредственно в приложении «Mobil Şöbə» и легко производить онлайн платежи. Новая карта представляет собой полностью цифровую банковскую карту и не воспроизводится физически. Отметим, что в настоящее время карта выпускается сроком на 1 год, в манатах и ​​без комиссии за обслуживание .

Кроме того, впервые в Азербайджане пользователи смогут выбрать желаемый дизайн карты из каталога в приложении «Mobil Şöbə», специально представленного для продукта Digital Card, и установить внешний вид карты по своему вкусу. Еще одним приемуществом Digital Card является возможность совершать бесконтактные платежи смартфоном сразу после активации карты в приложении «Mobil Şöbə» (Для пользователей Android с поддержкой NFC).

Не теряя времени, установите приложение «Mobil Şöbə» и одним касанием станьте обладателем цифровой карты с вашим индивидуальным дизайном!

Приложение «Mobil Şöbə» Банка Республика можно скачать в PlayMarket или AppStore.

Банк Республика создан в 1992 году и входит в пятерку ведущих банков Азербайджана. В числе акционеров банка представлены крупнейшие финансовые институты Германии - Инвестиционная Корпорация DEG (член банковской группы KfW и SIDT) и Sparkassen International Development Trust (член финансовой группы Sparkassen-Finanzgruppe.)

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.