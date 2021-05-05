Подготовлена Концепция Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея победы в Баку (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Концепция Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея победы в Баку подготовлена при участии местных и зарубежных специалистов и представлена по назначению, сообщили в среду в министерстве культуры Азербайджана в ответ на запрос Trend.

По данным ведомства, одна из задач комплекса - проинформировать посетителей о доблести и героизме, проявленных азербайджанским народом во время 44-дневной Отечественной войны, стать символом Великой победы и патриотизма.

«В соответствии с разработанной концепцией, Мемориальный комплекс Отечественной войны станет современным центром, экспонаты которого поведают посетителям о блестящей победе, обеспечившей территориальную целостность Азербайджана и золотыми буквами вписанной в его историю», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что для пополнения фонда Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея победы министерство культуры продолжает работу по сбору необходимых материалов.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)