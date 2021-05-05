Возобновляются паcсажироперевозки по ж/д линии Баку-Хырдалан-Сумгайыт

БАКУ /Trend/ - 16 мая после работ по реконструкции возобновляются пассажироперевозки по железнодорожной линии Баку-Хырдалан-Сумгайыт.

Об этом Trend сообщает в среду со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

"В рамках работ, наряду со строительством в районе Хырдаланской дорожной развязки нового железнодорожного моста, капитально отремонтирована контактная сеть на станции Баш Кешля», - говорится в сообщении.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)