Возобновляются паcсажироперевозки по ж/д линии Баку-Хырдалан-Сумгайыт
БАКУ /Trend/ - 16 мая после работ по реконструкции возобновляются пассажироперевозки по железнодорожной линии Баку-Хырдалан-Сумгайыт.
Об этом Trend сообщает в среду со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги".
"В рамках работ, наряду со строительством в районе Хырдаланской дорожной развязки нового железнодорожного моста, капитально отремонтирована контактная сеть на станции Баш Кешля», - говорится в сообщении.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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