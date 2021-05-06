В Азербайджане начнется новый этап вакцинации от COVID-19 - замминистра

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане начнется новый этап вакцинации от коронавируса.

Об этом сказал заместитель министра здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев на брифинге Оперативного штаба при Кабмине, сообщает в четверг Trend.

По его словам, в стране будет объявлен новый этап процесса вакцинации против COVID-19.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)