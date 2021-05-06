В Азербайджане начнется новый этап вакцинации от COVID-19 - замминистра
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане начнется новый этап вакцинации от коронавируса.
Об этом сказал заместитель министра здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев на брифинге Оперативного штаба при Кабмине, сообщает в четверг Trend.
По его словам, в стране будет объявлен новый этап процесса вакцинации против COVID-19.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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