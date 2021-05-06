В больницах Азербайджана становится все больше пустых коек - минздрав

БАКУ /Trend/ - В больницах Азербайджана становится все больше пустых коек.

Об этом сказал первый заместитель министра здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев на брифинге Оперативного штаба при Кабмине, сообщает в четверг Trend.

По его словам, в стране уже вакцинировано 90 процентов медработников, входящих в группу риска. К этому показателю приближается и число получивших вакцину от коронавируса работников сферы образования.

Мусаев добавил, что в Азербайджане успешно продолжается процесс вакцинации, стартовавший 18 января.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)