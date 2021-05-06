БАКУ /Trend/ - Завтра в Азербайджане будет до 25 градусов тепла, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, во второй половине дня местами дождь. Ветер умеренный южный.

На Абшеронском полуострове ночью - 11-13, днем - 18-21, в Баку ночью - 11-13, днем - 18-20 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 70-80%, днем - 50-55%.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако к вечеру местами возможны переменные грозовые дожди, в отдельных местах ливни, град. Утром туман, ветер восточный.

Ночью - 10-14, днем - 20-25 градусов тепла, в горах ночью - 3-8, днем - 10-15 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)