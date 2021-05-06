К легендарному "Иса булагы" в Шуше будет проложена дорога
ФИЗУЛИ /Trend/ - В проект, связанный с магистралью Физули-Шуша, включено строительство в соответствии со второй технической категорией двухкилометровой дороги к легендарному "Иса булагы" в Шуше.
Об этом сказал в четверг Trend завотделом по связям с общественностью Госагентства автомобильных дорог Анар Наджафли.
По его словам, двухполосная дорога к "Иса булагы" возьмет начало примерно с 82-го километра новой автомобильной дороги Физули-Шуша.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
Возможности, созданные для азербайджанских спортсменов, поражают - Ирина Дерюгина о Национальной арене гимнастики в Баку (ВИДЕО)
Лента новостей
Возможности, созданные для азербайджанских спортсменов, поражают - Ирина Дерюгина о Национальной арене гимнастики в Баку (ВИДЕО)
Минфин Азербайджана запустил систему прогнозирования влияния налоговых и таможенных льгот на госдоходы
Реваншистские заявления политических кругов проигравшей Армении не стоит воспринимать всерьез - Совбез Азербайджана
В Гадруте после окончания войны все осталось нетронутым, в том числе и армянская церковь – российское издание
МГ ОБСЕ должна сосредоточиться на реализации положений договоренности от 10 ноября 2020 года – эксперт