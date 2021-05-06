К легендарному "Иса булагы" в Шуше будет проложена дорога

ФИЗУЛИ /Trend/ - В проект, связанный с магистралью Физули-Шуша, включено строительство в соответствии со второй технической категорией двухкилометровой дороги к легендарному "Иса булагы" в Шуше.

Об этом сказал в четверг Trend завотделом по связям с общественностью Госагентства автомобильных дорог Анар Наджафли.

По его словам, двухполосная дорога к "Иса булагы" возьмет начало примерно с 82-го километра новой автомобильной дороги Физули-Шуша.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)