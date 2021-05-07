В Азербайджане в будущем появятся новые стандарты проведения свадеб - депутат

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в будущем появятся новые стандарты проведения свадеб в рамках определенных правил.

Об этом сказал заместитель председателя комитета по здравоохранению Милли Меджлиса (парламент) Рашад Махмудов, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, для полного снятия ограничений необходимо вакцинировать от COVID-19 более половины населения Азербайджана.

"Как известно, до сегодняшнего дня граждане получили 1,2 миллиона доз вакцины, то есть вакцинировано примерно до восьми процентов населения, тогда как вакцинацию должно пройти 60-70 процентов. Пока столько людей не получат вакцину, мы не сможем отменить ограничения. Думаю, что по мере снижения показателей в будущем в рамках известных правил будут подготовлены стандарты проведения свадеб и других церемоний. Но это не значит, что пандемия закончилась", - сказал Махмудов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)