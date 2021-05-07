AzEduNet поддержит учеников с ограниченными возможностями в обучении

БАКУ/Trend/ - Оператор Азербайджанской Образовательной Сети, компания «AzEduNet» поддержит детей с ограниченными возможностями в обучении. Компания оплатит участие этих детей в международном соревновании по математике «PolyUp», который состоится в этом месяце.

Следует отметить, что это ежегодное международное соревнование будет проводиться в этом году среди учеников 4-9 классов, и в течение 7 недель участники будут разрабатывать «Поли-машины», состоящие из математических задач, решать их и зарабатывать «Поли баллы». Особенностью конкурса этого года является применение концепций «Умный город» и «Умная деревня» в 3D-машинах, которые будут созданы участниками. Более подробную информацию о конкурсе можно найти на сайте az.polychallenge.org.

Следует отметить, что со дня реализации проекта «Дистанционное обучения для детей, находящихся на лечении» при поддержке вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой и Министерства Образования, «AzEduNet» поддерживал возможность получения непрерывного и качественного образование детей. В рамках проекта «AzEduNet» вместе с Управлением информатизации системы образования предоставили этим детям соответствующее оборудование ИКТ, доступ к Интернету и Азербайджанской Образовательной Сети.

Азербайджанская образовательная сеть является крупнейшей внутренней сетью страны в области образования, объединяющей образовательные учреждения разного уровня, а также учреждения, реализующие государственную политику в области образования, в единую сеть. Основными возможностями, предоставляемыми Азербайджанской образовательной сетью, являются высокоскоростной доступ в Интернет, фильтрация вредоносного контента, создание интранет-сети и организация интранет-коммуникации (IP-телефония, видеоконференцсвязь), а также создание услуги видеонаблюдения в учебных заведениях, а также технической поддержки сети и оборудования.