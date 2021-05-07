В Азербайджане показатель выздоравливаемости от коронавируса превышает 90%

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане показатель выздоравливаемостиот коронавируса составляет 92,3 процента, а смертности - 1,4 процента.

Об этом сказал завкафедрой инфекционных заболеваний Азербайджанского медицинского университета, доцент Джалал Исаев, сообщает в пятницу Trend.

Он отметил, что с начала пандемии в Азербайджане было выявлено более 300 тысяч больных коронавирусом.

"У нас низкий уровень смертности по сравнению с общемировым. Но мы не должны расслабляться, необходимо продолжить принимать превентивные меры. Вакцинация в Азербайджане продолжается три месяца, но вакцинировано только 3,78 процента населения, что нас не удовлетворяет. Выход из ситуации - в вакцинации всего населения", - сказал Исаев.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)