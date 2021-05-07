БАКУ /Trend/ - В городе Шуша откроется филиал Агентства DOST.

Об этом в пятницу сказал зампредседателя правления Агентства DOST министерства труда и социальной защиты населения Сеймур Алиев, сообщает в пятницу Trend.

"На освобожденных территориях планируется открытие центров DOST. Работа в этом направлении начнется после завершения операций по разминированию. Данный вопрос находится в центре внимания главы государства. Агентством DOST предусматривается создание крупного регионального центра либо в Джебраиле, либо в Физули. Также предусматривается открытие филиала Центра DOST в Шуше».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)