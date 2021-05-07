В Азербайджане выявлено 722 новых случая заражения COVID-19, выздоровели 1 854 человека

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 722 новых случая заражения COVID-19, выздоровели 1 854 человека, скончались - 15, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в Азербайджане выявлено 325 407 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 302 860 человек вылечились, 4 650 - скончались, число активных больных составляет 17 897.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 10 686 тестов, а в целом за все время пандемии – 3 311 267.

(Текст: Турал Гараджаев)