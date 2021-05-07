Улица в Баку названа именем генерала Полада Гашимова
БАКУ /Trend/ - Улица Нахимова в Хатаинском районе Баку переименована и названа именем генерала Полада Гашимова, сообщили в пятницу Trend в районной Исполнительной власти (ИВ).
"В апреле наша инициатива по переименованию улицы Нахимова в улицу Полада Гашимова была одобрена Исполнительной властью Баку. Теперь она носит имя генерала Полада Гашимова", - сказали в ИВ.
Ранее именем Национального героя Азербайджана Полада Гашимова была названа улица в Габале.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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