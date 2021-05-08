В Баку появится парк имени генерала Полада Гашимова (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - В Баку откроется парк, который будет назван именем генерала Полада Гашимова, сказали в субботу Trend в Исполнительной власти (ИВ) Хатаинского района столицы.
Парк расположен на одноименной улице.
«Он существовал и раньше, сейчас в нем проводятся работы по благоустройству. На территории парка будет установлен памятник Национальному герою Азербайджана генералу Поладу Гашимову. На памятнике планируется увековечить имена других шехидов», - сказали в ИВ.
В Исполнительной власти отметили, что в парке демонтированы старые скамейки и беседки, на его территории устанавливаются современные системы освещения, ведется обрезка деревьев.
«Здесь будут установлены новые скамейки и беседки, разбиты газоны, посажены деревья различных пород, декоративные кустарники. Работы планируется завершить в ближайшие дни, и парк в скором времени примет посетителей» , - сказали в ИВ.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)