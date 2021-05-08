Больным талассемией показана вакцинация от COVID-19 – азербайджанский врач-гематолог

БАКУ /Trend/ - У больных талассемией ослабленная иммунная система, поэтому в период пандемии COVID-19 они должны по возможности ограничить социальные контакты и пройти вакцинацию.

Об этом сказала врач-гематолог Учебно-терапевтической клиники Азербайджанского медицинского университета Шахла Шабанова, сообщает в субботу Trend.

Она отметила, что в период пандемии для больных талассемией в рамках государственной программы в регионах организуется переливание крови.

По ее словам, в связи с пандемией граждане меньше сдают донорскую кровь, но для больных талассемией организуются акции по переливанию крови.

В настоящее время в Азербайджане насчитывается 4 116 больных талассемией, сказала Шабанова.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)