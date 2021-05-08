Азербайджанские гимнастки очень сильные – спортсменка из Казахстана

БАКУ /Trend/ - На предыдущих соревнованиях в Болгарии и Ташкенте я видела выступления азербайджанских гимнасток, они очень сильные, сказала Trend спортсменка из Казахстана, участница Кубка мира по художественной гимнастике в Баку Алина Адильханова.

«У меня практически на всех соревнованиях одна задача – сделать все правильно, именно так, как отрабатывали на тренировках, и не позволить волнению взять верх. В ходе первого дня соревнований кое-что не получилось как раз из-за сильного волнения. То, что отрабатывала во время тренировок, на соревновании сделала всего на пятьдесят процентов. Сегодня представила программу лучше, чем вчера. Каждое соревнование – новый опыт, ведь впереди нас ждут важные старты. Справиться с волнением помогает поддержка и наставления тренера», – отметила грация.

Алина Адильханова подчеркнула, что в Кубке мира в Баку участвует сильнейший состав спортсменок.

«Все соперники очень достойные, и за каждую сотую балла идет борьба. На предыдущих соревнованиях в Болгарии и Ташкенте я видела выступления азербайджанских гимнасток, они очень сильные. Вообще каждую гимнастку считаю конкуренткой, но в первую очередь стараюсь сделать все, что от меня зависит», – сказала она.

Спортсменка из Казахстана добавила, что каждый раз приезжает в Баку с огромной радостью, так как здесь для полноценных тренировок и успешных выступлений созданы все необходимые условия.

«В Национальной арене гимнастики шикарный зал, потрясающие условия, поэтому мы всегда с удовольствием сюда приезжаем. Что касается того, что соревнования проходят без зрителей – немного печально. Меня поддержка публики очень подбадривает во время выступления. Но в данной ситуации, при пандемии, я рада, что соревнования состоялись, и появилась возможность приехать на них» – добавила гимнастка.

В субботу на Национальной арене гимнастики в Баку проходит второй день соревнований Кубка мира по художественной гимнастике. В индивидуальной программе грации демонстрируют упражнения с булавами и лентой. Также состоится квалификация в групповых упражнениях команд, которые представят программу с тремя обручами и двумя парами булав. По итогам квалификации определятся финалисты.

Кубок мира по художественной гимнастике, который проходит в столице Азербайджана 7–9 мая, носит квалификационный характер на Олимпийские игры в Токио. В нем принимают участие около 170 гимнасток из 35 стран. Азербайджан на соревнованиях в индивидуальной программе представляют Зохра Агамирова и Арзу Джалилова. В групповых упражнениях за нашу страну в составе команды выступают Ляман Алимурадова, Зейнаб Гумматова, Елизавета Лузан, Марьям Сафарова и Дарья Сорокина.

Соревнования проходят в соответствии с действующими в стране карантинными мерами, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без участия зрителей.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)