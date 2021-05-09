Состоялась встреча с ветеранами Великой Отечественной войны (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По поручению Министра обороны офицеры Министерства встретились с группой участников Великой Отечественной войны по случаю 76-й годовщины Победы над фашизмом.

Как передает Trend со ссылкой на Минобороны, поприветствовав участников встречи от имени генерал-полковника Закира Гасанова, полковник Эльвин Азизов подчеркнул достойный вклад отважных сынов и дочерей Азербайджана в завоевание Победы, отметил, что сотни тысяч наших соотечественников пожертвовали своей жизнью на пути к Победе, азербайджанские национальные дивизии вписали яркие страницы в историю войны, а ветераны проявили героизм и самоотверженность в боях и в тылу.

Было высоко оценено активное участие ветеранов в общественно-политической жизни независимой Азербайджанской Республики, отмечены их усилия по подготовке молодежи к военной службе и повышению боевого духа личного состава.

Отмечалось, что особое внимание к этому празднику со стороны общенационального лидера Гейдара Алиева и продолжение этой традиции Президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым является свидетельством высокой оценки исторического героизма нашего народа.

Председатель Организации ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Азербайджанской Республики Фатма Саттарова и другие гости поведали о заслугах ветеранов войны, преданных идеям общенационального лидера Гейдара Алиева, государственности и Верховному Главнокомандующему, в нынешней общественно-политической жизни страны.

Ветераны Великой Отечественной войны выразили признательность Верховному Главнокомандующему и руководству Министерства обороны за проявленное внимание и заботу.

Группе участников Великой Отечественной войны были вручены награды. В завершение была сделана фотография на память.