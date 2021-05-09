Первое место в Кубке мира по художественной гимнастике в Баку в упражнении с мячом заняла спортсменка из Италии

БАКУ/Trend/ - Золото Кубка мира по художественной гимнастике в Баку в упражнении с мячом завоевала Александра Аджурджукулезе (Италия) с результатом 26.350 балла, сообщает Trend.

Второе место заняла Дарья Трубникова (Россия, 26.100 балла), на третьей позиции – Боряна Калейн (Болгария, 26.100 балла).

В воскресенье в Национальной арене гимнастики проходят финальные соревнования в рамках Кубка мира по художественной гимнастике в Баку.

В заключительный день соревнований будут разыграны шесть комплектов медалей (четыре – по индивидуальным упражнениям и два – по групповым выступлениям). В этот день определятся победители по индивидуальной программе в упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой, а также по групповым выступлениям команд в упражнениях с пятью мячами, тремя обручами и двумя парами булав.

Азербайджан сегодня представят: в упражнении с лентой – Зохра Агамирова, в групповых упражнениях – команда, которая выступит в двух финалах. В составе азербайджанской команды выступят Ляман Алимурадова, Зейнаб Гумматова, Елизавета Лузан, Марьям Сафарова и Дарья Сорокина.

Кубок мира по художественной гимнастике, который проходит в столице Азербайджана 7–9 мая, носит квалификационный характер на Олимпийские игры в Токио. В нем принимают участие около 170 гимнасток из 35 стран.

Соревнования проходят в соответствии с действующими в стране карантинными мерами, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без участия зрителей.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)