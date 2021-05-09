В Шуше отметили 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - В городе Шуше состоялось торжественное мероприятие, посвященное 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, передает Trend со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.
Память сынов нашего народа, проявивших невиданный героизм во Второй Мировой войне, была почтена минутой молчания, был исполнен Государственный гимн Азербайджанской Республики.
На мероприятии была предоставлена подробная информация об исключительной заслуге азербайджанского народа в победе над фашизмом, а также об истории и славном боевом пути национальных стрелковых дивизий Азербайджана.
Военный оркестр исполнил песни и марши военных лет.
Мероприятие завершилось прохождением личного состава торжественным маршем.
(Редактор: Надир Насиров)
Лента новостей
В Национальной арене гимнастики состоялась церемония награждения победителей и призеров Кубка мира в Баку (ФОТО)
Бакинская русдрама: Юрий Омельченко и Кямаля Алиева - "На всю оставшуюся жизнь" в День Победы (ВИДЕО)
Первое место в Кубке мира по художественной гимнастике в Баку в упражнении с мячом заняла спортсменка из Италии
Стартовал заключительный день соревнований Кубка мира по художественной гимнастике в Баку – азербайджанские грации в борьбе за медали (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева почтили память сынов Азербайджана, внесших неоценимый вклад в Победу над фашизмом
Посол Кыргызстана провел встречу с заместителем генпредседателя правящей партии Турции по внешним отношениям
В Азербайджане подведены итоги международных акций, посвященных истории Великой Отечественной войны (ФОТО)
В Баку для участников Кубка мира по художественной гимнастике созданы все условия – американская спортсменка
Как художник создает мир, оживающий в кинокадрах. "O olmasın, bu olsun", "Sehrli xalat", "Bəxtiyar"…(ФОТО)
В Баку прошла церемония награждения победителей и призеров Кубка мира по художественной гимнастике (ФОТО)
Команда Азербайджана в групповых упражнениях прошла в финал Кубка мира в Баку в программе с тремя обручами и двумя парами булав (ФОТО)
Зал Национальной арены гимнастики в Баку потрясающе красивый – российская спортсменка Дарья Трубникова
В Национальной арене гимнастики в Баку проходят соревнования групповых команд в рамках Кубка мира (ФОТО)
Увековечение фашистской идеологии армянами является катастрофой для всего мира – израильский эксперт
На строительство, капитальный ремонт и восстановление учебных заведений в Баку выделено 20 млн. - Распоряжение