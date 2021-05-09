В Шуше отметили 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В городе Шуше состоялось торжественное мероприятие, посвященное 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, передает Trend со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Память сынов нашего народа, проявивших невиданный героизм во Второй Мировой войне, была почтена минутой молчания, был исполнен Государственный гимн Азербайджанской Республики.

На мероприятии была предоставлена подробная информация об исключительной заслуге азербайджанского народа в победе над фашизмом, а также об истории и славном боевом пути национальных стрелковых дивизий Азербайджана.

Военный оркестр исполнил песни и марши военных лет.

Мероприятие завершилось прохождением личного состава торжественным маршем.

(Редактор: Надир Насиров)