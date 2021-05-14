В Азербайджане выявлено 326 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 1 262 человека
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 326 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 1262 человека, скончались - 12, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в Азербайджане выявлено 328 994 случая заражения коронавирусной инфекцией, 312 460 человек вылечились, 4 754 – скончались, число активных больных составляет 11 780.
За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 7 494 теста, а в целом за все время пандемии – 3 368 394.теста .
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )
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