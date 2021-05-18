Парламент Азербайджана рассмотрит вопрос о назначении судей
БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана рассмотрит вопрос назначения новых судей в ряд судов, сообщает во вторник Trend.
18 мая на заседании парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству были обсуждены вопросы назначения судей в Верховный суд Азербайджана и в Верховный суд Нахчыванской Автономной Республики, в Апелляционные суды Баку, Сумгайыта и Ширвана, а также представления о назначении и освобождении судей Гянджинского и Шекинского апелляционных судов.
После обсуждений эти вопросы были рекомендованы для рассмотрения на пленарном заседании Милли Меджлиса.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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