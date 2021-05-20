В Азербайджане может быть снято ограничение в связи с ношением масок на открытом воздухе

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в ближайшее время может быть снято ограничение в связи с ношением масок на открытом воздухе.

Об этом сказала глава департамента по профилактике и контролю заболеваний Объединения по управлению территориальными медицинскими объединениями (TƏBİB) Ягут Гараева, сообщает в четверг Trend.

По ее словам, в связи с этим подготавливаются соответствующие правила.

«В ближайшие дни будут объявлены решения, непосредственно связанные с использованием масок на открытом воздухе», - сказала Гараева.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)