Baku City Circuit о билетах на гонки Гран-при Формулы-1 2021 года

БАКУ /Trend/ - В связи с тем, что гонки Гран-при Азербайджана Формулы-1 в Баку в этом году пройдут без зрителей, лица, которые приобрели билеты, уже вернули их, сообщили в четверг Trend в операционной компании Baku City Circuit.

В компании также отметили, что из-за того, что в прошлом году гонки в столице Азербайджана не проводились, тем, кто уже приобрел билеты, был предоставлен выбор: или вернуть их, или использовать в нынешнем году, если Гран-при состоится.

"Но после того, как стало известно, что в 2021 году гонки в Баку пройдут без зрителей, граждане вернули билеты", - уточнили в Baku City Circuit.

Напомним, что Гран-при Азербайджана Формулы-1 пройдет в Баку 4-6 июня.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)