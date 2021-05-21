В Азербайджане журналисты будут вакцинированы второй дозой 31 мая

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане вакцинация журналистов второй дозой будет проведена 31 мая, сообщили в пятницу Trend в Совете печати (СП).

В структуре сообщили, что сегодня журналисты, которые были вакцинированы 26 апреля, были проинформированы о том, что вторая доза им будет введена 24 мая.

«Однако по договоренности, достигнутой между Советом печати и TƏBİB, принято решение вакцинировать журналистов второй дозой 31 мая», – сказали в Совете печати.

Отметим, что вакцинация будет проводиться в здании СП.

Напомним, что в Азербайджане процесс вакцинации от коронавируса начался 18 января.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)