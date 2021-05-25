В Азербайджане смягчается карантинный режим - ПОЛНЫЙ СПИСОК

Общество 25 мая 2021 13:18 (UTC+04:00)
В Азербайджане смягчается карантинный режим - ПОЛНЫЙ СПИСОК

БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем брифинге Оперативный штаб при Кабмине Азербайджана назвал ряд решений по смягчению карантинного режима, сообщает во вторник Trend.

В их числе следующие:

- с 31 мая разрешено ходить без защитных масок на открытом воздухе;

- с 31 мая открывается метро, ношение масок на станциях метро и в вагонах обязательно;

- с 31 мая возобновляется работа общественного транспорта в направлении регионов страны;

- с 10 июня открываются места поклонения;

- с 10 июня открываются крупные торговые центры;

- с 10 июня открываются пляжи, работа которых будет регулироваться по принятым в прошлом году правилам;

- с 10 июня возобновляется работа спортзалов, которые смогут посещать лица, имеющие COVİD-паспорта, то есть те, кто уже вакцинирован;

- в Азербайджане вводятся COVİD-паспорта.

Лицам, которые привиты обеими дозами вакцины от коронавируса, будет выдан сертификат о вакцинации. Второй сертификат - это сертификат иммунитета. Он будет выдан переболевшим коронавирусом лицам. Оба сертификата будут называться COVİD-паспортами. Лица, имеющие один из этих сертификатов, смогут пользоваться услугами спортивно-оздоровительных объектов. В дальнейшем этот подход планируется применять и к свадебным торжествам. Для лиц, желающих посещать концерты, театры и другие массовые мероприятия, также будет необходим COVİD-паспорт.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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