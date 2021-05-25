В Азербайджане внесены изменения в правила приема в лицеи и гимназии

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане внесены изменения в правила централизованного приема в лицеи и гимназии.

Об этом сообщил завсектором по работе с лицеями, гимназиями и частными общеобразовательными заведениями министерства образования Фуад Гараев, сообщает во вторник Trend.

По его словам, в Азербайджане насчитывается 15 лицеев и гимназий, прием в которые проводится в централизованном порядке.

"В правила приема в лицеи и гимназии внесены изменения. Отныне учащиеся будут зачисляться в гимназии или лицеи в соответствии с баллами, набранными по итогам вступительных экзаменов", - сказал Гараев.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)