Азербайджанцы провели в трех городах США акции по случаю Дня Республики (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - При поддержке азербайджанского Государственного комитета по работе c диаспорой, по инициативе и при организационной поддержке Координационного совета азербайджанцев Америки и члена Общины Юта-Азербайджан в трех городах США прошли информационные акции по случаю 28 Мая - Дня Республики.

Как сообщили в четверг Trend в госкомитете, в Манхэттене (штат Нью-Йорк), Лос-Анджелесе (штат Калифорния) и Атланте (штат Джорджия) по улицам передвигались автомобили с LED-панелями, на которых были отражены слова "28 Мая - День Республики Азербайджана" и "Первая демократическая республика на Востоке", а также изображения здания Центра Гейдара Алиева, подсвеченного цветами государственных флагов Азербайджана и Турции, виды историко-культурных и религиозных памятников освобожденных от оккупации города Шуша, Зангилана, Джебраила, Агдама, а также Худаферинского моста и других достопримечательностей Азербайджана.

(Текст: Турал Гараджаев)