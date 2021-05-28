На улицах 7 городов Азербайджана установят современные осветительные системы

БАКУ /Trend/ - На многих улицах и проспектах Баку установлены осветительные системы производства компании Signify.

Об этом сообщили Trend в ООО "Бакинская служба благоустройства".

По данным ООО, в ближайшее время по поручению главы государства осветительные системы будут установлены на улицах регионов.

"Президент Ильхам Алиев впервые встретился с Эриком Рондолатом, генеральным директором компании Signify (бывшая Philips Lighting) в Давосе, в 2019 году. Тогда Исполнительная власть города Баку подписала меморандум о совместной деятельности с компанией Signify. Хотя документ предусматривает работы по установке осветительных систем в Баку, Сумгайыт был добавлен в него именно по поручению Президента. Вскоре после подписания меморандума, в начале 2020 года стартовала реализация запланированных проектов. Были освещены улицы и проспекты 11 районов Баку. Эта работа также велась в Сумгайыте, где были установлены осветительные системы, в его микрорайонах и окрестных поселках.

За это время дороги были полностью освещены, проложены новые кабели, их подключили к трансформатору, установили новые фонарные столбы", - сообщили в ООО.

В "Бакинской службе благоустройства" также рассказали о преимуществах осветительных систем Signify.

"Эти системы отличаются от существующих в первую очередь тем, что они светодиодные. Всем известно, что светодиодные фонари экономят электроэнергию. Для сравнения мы установили традиционные фонари и фонари Signify, подключили их к электросчетчику. В итоге мы убедились, что светодиодные фонари на 50 процентов экономичнее традиционных. Кроме того, они не требуют частого сервисного обслуживания. Компания также дает 7-летнюю гарантию на свою продукцию", - добавили в ООО.

В "Бакинской службе благоустройства" отметили, что в ближайшее время начнутся соответствующие работы в регионах.

"Как известно, 24 мая Президент Ильхам Алиев встретился с генеральным директором Signify Эриком Рондолатом. В ходе встречи стороны выразили удовлетворение проделанной работой. Одной из поставленной главой государства задач было провести эти работы в регионах. Поэтому будут проведены работы по освещению улиц Гянджи, Мингячевира, Шеки, Габалы, Шамахы, Ширвана и Лянкярана. Вчера было подписано соглашение между Исполнительной властью Баку, компанией Signify и нашим ООО. В скором времени будет дан старт этим работам", - сообщили в службе.