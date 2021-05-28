В Азербайджане выявлены 242 новых случая заражения COVİD-19, выздоровели 392 человека

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 242 новых случая заражения COVİD-19, выздоровели 392, скончались пять человек, передает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в Азербайджане в целом выявлены 333 559 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 323 198 человек вылечились, 4 896 – скончались, число активных больных составляет 5 465 человек.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса были проведены 10 254 теста, в целом за все время пандемии – 3 496 635 тестов.

(Текст: Турал Гараджаев)