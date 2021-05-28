Турецкая спортсменка завоевала золото в индивидуальной программе на ЧМ по аэробной гимнастике в Баку

БАКУ /Trend/ - Первое место на 16-м чемпионате мира по аэробной гимнастике в Баку в индивидуальной программе у женщин заняла представительница Турции Айше Онбаши с результатом 21.850 балла, сообщает в пятницу Trend.

На втором месте – Дарина Пашова (Болгария, 21.850 балла), третье место заняла Дарья Тихонова (Россия, 21.850 балла).

Отметим, что 16-й чемпионат мира по аэробной гимнастике проходит 27–29 мая в Баку, в Национальной арене гимнастики. В нем принимает участие 166 спортсменов из 22 стран мира.

В ходе трехдневного соревнования гимнасты поборются в индивидуальной программе у женщин и мужчин, в составах смешанных пар, трио, групп, а также в программах аэродэнс и аэростеп. Согласно правилам, один участник сможет выступить максимум в трех из этих программ.

Соревнования проходят в соответствии с действующими в Азербайджане карантинными мерами в связи с пандемией, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без зрителей.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)