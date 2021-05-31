Дорожная полиция Азербайджана рекомендует ограничить поездки в центр города на время проведения Формулы-1

БАКУ /Trend/ - Главное управление дорожной полиции Баку рекомендует ограничить поездки в центр города во время проведения Гран-при Азербайджана чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1.

Об этом сказал в понедельник Trend главный инспектор управления майор полиции Араз Аскерли.

«В дополнение к предоставленной нами информации об улицах и проспектах, которые будут закрыты или движение по которым будет перенаправлено до восьмого июня для обеспечения безопасности движения на территории Баку, сообщаем, что водителям грузовиков, а также юридическим и физическим лицам, устанавливающим маршрут для грузовых автомобилей, рекомендуется ограничивать поездки в центр столицы. Просим водителей, пользующихся личным транспортом, отдавать предпочтение общественному транспорту, соблюдать правила стоянки и парковки, выполнять указания сотрудников дорожной полиции, регулирующих движение», – сказал Аскерли.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)