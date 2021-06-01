Ограничен ввоз в Азербайджан птичьего мяса из Бремена

БАКУ /Trend/ - В германском Бремене зафиксирована вспышка высокопатогенного птичьего гриппа, и по этой причине ограничен ввоз в Азербайджан птичьего мяса из этого города.

Как сообщили во вторник Trend в Агентстве продовольственной безопасности, на основании данных Всемирной организации по охране здоровья животных (МЭБ) об эпизоотической ситуации в мире принимаются соответствующие меры в целях защиты от инфекционных болезней животных, которые могут проникнуть на территорию нашей страны из других государств.

Согласно информации МЭБ, в городе Бремен (Германия) выявлен высокопатогенный птичий грипп. В целях защиты территории нашей страны от проникновения инфекционных болезней животных с учетом принципа зонирования и в соответствии с «Кодексом здоровья наземных животных» наложено временное ограничение на импорт всех видов живой птицы, мяса птицы и яиц из города Бремен.

В то же время в целях усиления контрольных мер по поводу проведения необходимых действий в связи с прибывающими и проходящими транзитом через Азербайджан транспортными средствами из Германии в Государственный таможенный комитет было направлено соответствующее обращение.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)